La familia de "Resident Evil" se despide de la pantalla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¿Cuál es la diferencia entre la nueva entrega de “Resident Evil: Capítulo final” y sus cinco predecesoras? La esperanza.



Paul W. S. Anderson regresa este fin de semana a las carteleras nacionales con una —y hasta ahora— última parte de “Resident Evil”, saga que desde 2002 ha hecho que Milla Jovovich, como su alter ego Alice Abernathy, patee traseros zombi y busque sobrevivientes humanos por todas partes del mundo.



Durante más de 15 años la dupla Anderson/Jovovich ha mantenido expectantes a los fans del videojuego que película tras película han provocado su emoción y en otras el enojo.



En su visita a México, Jovovich habló con EL UNIVERSAL acerca del fin de la saga que no solo le dio popularidad a nivel mundial, sino que también le trajo una familia.



“He hecho esto por mucho tiempo, crecí con la película y creo que es el momento indicado para dejarlo ir, me ha dado muchas cosas, crecimos mi persona y yo juntos y creemos que debemos terminar ahora que gozamos del éxito”, dijo Jovovich.



Para la actriz de origen ruso, entre las satisfacciones que le ha dejado esta saga está su esposo y sus dos hijos de nueve y un año de edad.



“Sin esta saga simplemente mi vida sería otra, no estaría casada, mis hijos no los tendría, de alguna manera creo que ‘Resident Evil’ es una empresa familiar”, aseguró la actriz.



Ante tal comentario, su esposo y director del filme cree que la franquicia tuvo éxito porque está hecha por gente que se aprecia y porque todos los involucrados se hicieron familia.



Paul explicó que uno de los aportes de la saga a la cinematografía, fue que revivió la fiebre por los zombis que incluso ahora pernea hasta la televisión.



”Me gusta pensar que tuvimos qué ver en que hoy existan cosas como ‘Walking Dead’ o ‘Guerra mundial Z’, digo, el género nosotros no lo inventamos, eso es por el señor George Romero, pero sí creo que con la primera película iniciamos una nueva fiebre zombi”, añadió W. S. Anderson.



En la cinta el elenco está encabezado por Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, el primer actor Iain Glen, y se cuenta con un agregado: la inclusión del cubano William Levy.



El director adelantó que en esta ocasión el grupo comandado por Alice irá en busca de una cura contra el virus T, lo cual hace distinto este filme a los anteriores.



“En la primera jugamos con la idea de una cita la cual en realidad no existió, pero en esta ocasión sí hay una y eso le da otro sentido al filme, los protagonistas no sólo están luchando por sobrevivir, sino que ahora tiene una esperanza y la esperanza en un mundo asolado por los zombis es una razón más para querer vivir”, añadió el realizador de la saga.