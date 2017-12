Las diez inolvidables reflexiones de Carrie Fisher

MADRID, España(Agencias)

El 27 de diciembre de 2016 la actriz Carrie Fisher fallecía tras sufrir un ataque al corazón durante un vuelo en el que viajaba de Londres a Los Ángeles. A los 60 años, la intérprete californiana dejaba este mundo tras unos días de incertidumbre en el hospital.



De tan trágica manera, se inmortalizaba su papel como General Leia Organa en la saga Star Wars. Sin embargo, el de Leia no fue el papel más importante que interpretó Fisher a lo largo de su carrera.



La actriz fue un ejemplo de brillantez y buen humor, también lejos de la gran pantalla. Su vitalidad y su carisma le granjearon una legión de fans en cada rincón del planeta. Y es que a pesar de sus problemas personales, Carrie siempre afrontó el futuro con optimismo.



De cada etapa de su vida intentó extraer una enseñanza y las fue compartiendo con el mundo, que la adoraba por su franqueza.



De esta forma, repasando su trayectoria encontramos 10 reflexiones inolvidables que la general Leia pronunció en vida.



Diez grandes recetas que, siempre el a su insólito estilo y carácter, dejó Carrie Fisher.



RENCOR

"El resentimiento es como beber un veneno y esperar que mate a otra persona".



FELICIDAD

"Una vez alguien dijo que parece que muchas personas solo pueden encontrar el cielo saliendo del infierno. Y aunque el lugar al que he llegado en mi vida no sea precisamente la idea de cielo, juro que a veces oigo cantar a los ángeles".



ACTITUD

"Aunque tengas miedo, hazlo. Lo que es importante es la acción. No tienes que esperar a sentirte seguro. Simplemente hazlo y al final la seguridad te llegará".



VERGÜENZA Y LIBERACIÓN

"Nunca tuve una vida privada de verdad. Así que* si estas cuestiones van a ser de dominio público, prefiero hacer pública la manera en que las experimenté en lugar de que la gente dé por hecho cosas sobre mí. Resulta liberador. La vergüenza no es algo a lo que aspiro".



ODIO

"Hace poco busqué mi nombre en Google y sin utilizar lubricante. No lo recomiendo".



LOS FANS

"Un día entré en una joyería y el dependiente me dijo 'Ey, usted es...'. Asentí, y continuó: 'Pensé en usted todos los días desde los 12 años hasta los 22'. '¿Todos los días?', pregunté yo. Y respondió: 'Bueno, cuatro veces al día'".

JUVENTUD Y BELLEZA

"La juventud y la belleza no son logros, son los subproductos felices y temporales del tiempo y/o del ADN. No contengas la respiración por nada. Si tienes que coger aire, coge el de tu compañero".



EL TIEMPO

"De lo que no me di cuenta, cuando era una pinup de 25 años para los geeks, era de que había firmado un contrato invisible para tener exactamente el mismo aspecto en los próximos 30 o 40 años. Bueno, claramente he roto ese contrato".



EL HUMOR

"Tengo dos humores a los que llamo Roy y Pam. Roy está lleno de energía, es el lado salvaje de la luna. Y Pam es la triste Pam, que se queda en una esquina lloriqueando. Un humor es la comida y el otro es la cuenta".



DEPRESIÓN

"Para vivir con depresión maníaca hay que tener huevos. No como para hacer un viaje a Afganistán porque, en este caso, las bombas y las balas vienen del interior. A veces, ser bipolar es un reto agotador que requiere mucho aguante e incluso más coraje, así que, si estás conviviendo con esta enfermedad, es algo de lo que estar orgulloso, no avergonzado. Deberían darte una medalla".



Fuente: Europa Press