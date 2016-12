Las 10 frases de Carrie Fisher

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Carrie Fisher, quien falleció esta mañana luego de sobrevivir a un infarto, siempre habló abiertamente de sus problemas de acción y bipolaridad.A mediados de la década de los 80, Fisher experimentó su mayor esplendor actoral con "The Empire Strikes Back" (1980) y "Return of the Jedi" (1983), pero fue también la época en la que comenzaron sus problemas con el alcohol y las drogas que le llevarían a recibir tratamiento por adicciones.

“La gente quiere que diga que estoy asqueada de interpretar a Leia y que eso echó a perder mi vida. Pero si mi vida era tan fácil de arruinar, entonces merecía ser arruinada", dijo en una entrevista en 2015 para “The Daily Beast”.

Además de su faceta como actriz, también explotó la de escritora; en 2009 publicó su biografía llamada "Wishful Drinking", donde narra, con un toque de humor, sus experiencias con el alcoholismo y sus fracasos sentimentales.Algunas de sus inmortales frases son:- "No se puede encontrar ninguna verdadera cercanía en Hollywood, porque todo el mundo hace la falsa cercanía tan bien".- "No creo que la Navidad sea necesariamente sobre las cosas. Se trata de ser buenos los unos con los otros, de la ética cristiana, de la bondad".- "Obtener gratificación instantánea lleva demasiado tiempo".- "Algunas veces sólo puedes encontrar el cielo regresando lentamente del infierno".- "La gente me sigue preguntando si sabía que Star Wars iba a ser un éxito tan grande. Sí, todos lo sabíamos. El único que no lo sabía era George Lucas".- "La vida es una broma cruel y horrible, y yo soy la punch line".- "Dicen que cada uno es el peor enemigo de sí mismo. Bueno, pues no es así. Prueba a leer lo que dicen los otros de ti en Internet si estás gordo".- "Escribo diálogos para personajes de ficción, porque yo misma soy un personaje de ficción".- "Tengo dos humores a los que llamo Roy y Pam. Roy está lleno de energía, es el lado salvaje de la luna. Y Pam es la triste Pam, que se queda en una esquina lloriqueando. Un humor es la comida y el otro es la cuenta".- "Se dice que la religión es el opio de las masas. Yo tomaba masas de opio religiosamente".