Novio y ex novio lamentan partida de George Michael

LONDRES, Inglaterra(AP)

Mientras los admiradores seguían llegando en masa el martes a la casa de George Michael en el Norte de Londres, el hombre que por años fue pareja del cantante y su actual novio hablaron sobre el dolor de su pérdida.



El estilista Fadi Fawaz tuiteó a Michael "nunca dejaré de extrañarte". Fawaz dijo al diario Telegraph el martes que había ido a la casa de Michael pues asistirían a un almuerzo de Navidad y encontró al cantante de 53 años muerto en su cama.



"Todo había sido muy complicado recientemente, pero George estaba ilusionado por la llegada de la Navidad al igual que yo", dijo Fawaz. "Ahora todo se ha arruinado. Quiero que la gente lo recuerde como era. Era una persona hermosa".



La ex pareja de Michael, Kenny Goss, quien estuvo con el cantante por muchos años dijo en un comunicado que la muerte de su antiguo amor lo dejó con "el corazón roto".



"Fue una parte muy importante en mi vida y lo quería mucho, mucho. Era un hombre extremadamente bueno y generoso", dijo Goss.



Michael anunció en 2011 que él y Goss se separaron. El astro pop había revelado su orientación sexual tras un arresto en 1998 por comportamiento lascivo en un baño público de Los Ángeles.



Multitudes de fans entristecidos llevaban flores y otras ofrendas a su casa en el barrio de Highgate en el Norte de Londres. Mientras que los diarios británicos estaban llenos de historias sobre los múltiples actos generosos de Michael, que solían estar acompañados por su deseo de mantenerlos en secreto.



Una de las historias que salió a la luz fue la donación de Michael de 15 mil libras para una pareja que necesitaba el dinero para tratamientos de fertilidad.



Las autoridades británicas no han revelado información sobre la muerte de Michael, mientras que su manager dijo que parecía haber sido causada por una insuficiencia cardiaca. La policía ha dicho que la muerte no parecía sospechosa. Se prevé que le realicen una autopsia pero no se ha especificado una fecha.