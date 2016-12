Patricia Navidad será "muy dura" en "Mi adorable enemiga"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El 23 de enero, a las 5 de la tarde, se estrena en México la telenovela ‘Mi adorable enemiga’, trama en donde participa la actriz sinaloense Patricia Navidad e interpretará a una mujer “muy dura”.



Paty estuvo como invitada en el programa “Hacen y deshacen”, donde estuvo por demás emotiva, ya que tras el fallecimiento de su hermana Itzel en febrero de este año, ésta fue la primera Navidad que pasaron sin ella, y también en la cena de Año Nuevo, la echarán de menos.



Sin embargo, una alegría acompaña a esta familia, ya que otra de sus hermanas dio a luz hace unos meses a su bebé, que es lo que los ha llenado de nuevas ilusiones a todos.



Paty aprovechó para aclarar que, afortunadamente ella no padece cáncer como se ha dicho. Que no está sola sentimentalmente, porque tiene seis años y medio de relación con Leonardo Bours y que, lo que se dijo de él es mentira.



Recordemos que la también actriz Sabine Moussier, dijo que este sujeto está en arraigo domiciliario acusado de tráfico en Los Ángeles, California y que andaba con las dos al mismo tiempo.



También aclaró que no ha querido tener hijos por decisión propia, no porque no pueda tenerlos. Que está bien y trata de estar mejor.



Que la gente que ama y que la ama es lo que la mantiene firme en el camino de la vida. Dijo que hay momentos tristes, pero tiene más fuerza que nunca.