Adrián Uribe quiere llegar a Hollywood como Derbez

(Agencias)

El actor mexicano Adrián Uribe aseguró que además de seguir trabajando en proyectos para la televisión, desea dar el salto a Hollywood, como lo dio su colega Eugenio Derbez, con quien tiene más planes.



Informó que acaba de arreglar su residencia en Estados Unidos y aunque sigue viviendo en México, tiene pensado hacer más proyectos en ese país, donde “hicimos una película con Derbez, hay gente para hacer más cine allá, eso me encantaría”.



El ex Big Brother añadió que hoy viajará a San Francisco, ya que trabajará este fin de semana con un espectáculo de comedia al lado de Omar Chaparro.



“Ha sido un suceso imparable en el país vecino, mueves muchos sentimientos, no sólo es hacer reír, sino llevarles un poco de México, porque mucha gente no puede regresar a este país por cuestiones migratorias".



Por otro lado, dio a conocer que sigue en comunicación con el productor Memo del Bosque, quien en fecha reciente anunció que tiene

cáncer y al respecto dijo que le está poniendo mucho esfuerzo para salir adelante.



“Le están haciendo efecto los tratamientos que está teniendo, estamos deseando que se recupere, él sigue trabajando desde su casa”, subrayó Uribe, quien ya cerró el capítulo con el programa de concursos “100 mexicanos dijieron”.



Acerca del otro “show” televisivo, “Nosotros los guapos”, que protagoniza al lado de Ariel Miramontes “Albertano”, puntualizó que terminó de grabar hace tres meses y que harán una tercera temporada a partir de febrero del próximo año.



Finalmente dijo que se siente honrado de haber sido el conductor principal en la reciente edición de las Lunas del Auditorio Nacional, al lado de Natalia Téllez y Paola Rojas. “Me siento agradecido de que la gente organizadora haya pensado en mí para conducir”.