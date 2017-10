Franco Escamilla quiere llenar la Arena Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Franco Escamilla logró la hazaña de llenar dos veces el Auditorio Nacional y llegar a países como Japón, gracias a su humor ácido y muy negro, ahora tiene ante sí el desafío de convocar a más de 20 mil personas para llenar un recinto como la Arena Ciudad de México, donde se presentará el 3 de diciembre dando cierre a su gira mundial “Por la anécdota”.



“No me había caído el veinte hasta que la vi en todo su esplendor, sí da miedo y es emocionante. Yo no quería hacer la (presentación en la) Arena, fue cosa de mi mánager, porque le decía que era muy grande. El año pasado hicimos dos veces el Auditorio Nacional, pero desde que hicimos el Blanquita la gente de la Ciudad de México nos ha sorprendido por cómo van y compran los boletos, es gente que quiere ver comedia y está dispuesta a pagar por ella y a viajar en el tráfico.



Sí nos tiene preocupados porque es un lugar muy grande, pero confío en el cariño que me han profesado aquí hace años, entonces esa es la manera con que esperamos que se llene”.



La estrella del standup explicó que su show tendrá una duración de dos horas, en el cual además de su rutina parte de su Diablo Squad

(equipo) subirá al escenario a hacer los propio, además de un invitado internacional del cual aseguró será una gran sorpresa para los asistentes.



“Creo que la comedia tiene su lugar y se lo ha ido ganando poco a poco en México, esperemos que esto sea parte del movimiento que haga que el stand up y la comedia en general, encuentren plazas cada vez más grandes aquí en México”.



El también músico y locutor comentó que parte del secreto de su éxito, es que siempre habla de cosas reales y que le han pasado a él o a lo más cercanos, muy pocas cosas son inventadas porque no se siente cómodo al abordarlas, además de que todos los días él y su equipo (de 16 personas) se reúnen para escribir cosas nuevas, aunque una noche de trabajo a veces sólo sirva para dos minutos del espectáculo.



Hace unas semanas el comediante fue víctima de la delincuencia, cuando fue asaltado a mano armada mientras se encontraba en una

gasolinera, pero ahora ese suceso le ha servido como material para integrarlo al nuevo show que ya está preparando y que llevará por título RPM.



“Estamos preparando un monólogo al respecto y lo tuvimos que tomar con humor porque no había de otra, si te pones a concentrarte

en lo negativo no tiene caso, la Ciudad de México tiene muchas cosas lindas por ofrecer y no por un cul… que te asalta vas a dejar de

quererla, entonces es obvio que lo vamos a incluir el siguiente año”.



Esta presentación servirá para que Franco Escamilla y el equipo de Netflix, graben el especial de stand up que tienen planeado estrenar para el año que entra, así se materializará este proyecto que tiene ya más de un año y ocho meses en manos del comediante. La razón de que tardara tanto en concretarse, es que las agendas no empataban y él no podía cumplir con la fecha limite que la plataforma tenía para

entregar programa, pero nalmente Netflix decidió apoyarlo con la gira fue así que se hizo más probable su realización.



Los realizadores de la película Cantinas (2014) Kenio Films, es la casa productora que se encargará de la grabación de este show en la

Arena Ciudad de México, con el cual busca establecer un récord con un espectáculo de comedia, porque hasta el momento no se ha

realizado una presentación de este género en un recinto de estas dimensiones. “No se cuándo se va a subir a la plataforma de Netix,

tengo entendido que en el primer semestre del 2018, pero depende mucho de que las cosas se hagan bien.