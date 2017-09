Dedican canción a "Frida", la perrita rescatista

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con el boom en redes sociales que ha tenido "Frida", perro labrador de la Unidad Canina de la Secretaría de Marina (Semar), una canción fue subida a la plataforma de YouTube en donde destaca su actividad en el rescate y búsqueda de personas en el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México.





* Letra

"Hoy les canto de una historia de alguien que se vuelve historia y vivirá en nuestra memoria. Desde el 19 de septiembre y se ha vuelto una heroína más que Superman, eso no hay duda.

"Muestra de amor y esperanza, nos enseña con cada vida que salva México está orgulloso de ti, nos has dado tanto sin pedir Frida, gracias por salvar a tantas vidas con tus gafas y con tus botitas arriesgando todo sin medida Frida, una héroe sin capa te han llamado aquel de cuatro patas eso eres.

"México y el mundo te agradece. Gracias, gracias"



La canción "Gracias", del cantante Kankel, manifiesta que desde el sismo, la perra de ocho años vive en la memoria de los mexicanos y que la población está orgullosa del canino.



Al inicio del vídeo, Kankel indica que muchos mexicanos comparten de su sentir "y esta canción es un agradecimiento a esos angelitos de 4 patas que arriesgan su vida por México. Gracias Frida y a todos esos héroes sin capa".



La videograbación es acompañada por fotografías y caricaturas del perro, y la cual suma hasta el momento más de 5 mil visitas y 251 "Me gusta".



Frida ha participado en los trabajos de búsqueda y rescate en los terremotos de Haití en 2010; en el deslave de Guatemala en 2015; además de que el año pasado en el terremoto en Ecuador y también ha participado en el sismo del 7 de septiembre de Oaxaca y actualmente está laborando en la Ciudad de México.



La cuenta con un total de 53 localizaciones de personas, de las cuales 12 de ellas vivas.