Lamentan muerte de Hiromi, de "La Academia"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ingrid Martz y el elenco de la serie "Tres familias" acababan de dar corte para comer cuando se enteraron del fallecimiento de la actriz y cantante Hiromi. Un halo de tristeza recorrió el foro. Juan Ríos e Ingrid comentaron su gran talento."Me acabo de enterar, no sé bien qué pasó (silencio). Lo lamento muchísimo, no trabajé con ella, pero era muy fan de su trabajo", dijo Ingrid a El Universal conteniendo el llanto.El actor Rodrigo Mejía, protagonista de la serie, también lamentó este fallecimiento: "La verdad, mi más sentido pésame y pronta resignación a su familia, un gran abrazo a todos".Ocesa teatro confirmó a El Universal el fallecimiento de la ex académica, quien nació en 1982.Hace tres días apenas, la actriz compartió en sus redes sociales el orgullo que sentía por los brigadistas japoneses que ayudaron a México tras el sismo del pasado 19 de septiembre.