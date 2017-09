Bruno Mars amplía su apoyo a beca estudiantil del Grammy

NUEVA YORK (AP )

Bruno Mars está ampliando su apoyo a una beca del Grammy para estudiantes de secundaria.



El ganador de cinco premios Grammy le había dado su apoyo financiero a un estudiante de su Hawái natal para que asistiera al Campamento Grammy del Museo del Grammy desde el 2014, en memoria de su difunta madre. Ahora un estudiante a nivel nacional será elegible, y Mars cubrirá su matrícula, vivienda y transporte. Mars becará a un estudiante por año, por los próximos cinco años.



El Campamento Grammy les permite a los estudiantes aprender de profesionales de la industria musical. Tiene sesiones en Los Ángeles y Nashville, Tennessee.



El cantante de "24K Magic", que también es productor, compositor y multinstrumentista, expresó su gratitud con el Campamento Grammy. En un comunicado emitido el miércoles dijo que era un "privilegio" poder ayudar a estudiantes a cumplir sus sueños musicales.



Los éxitos de Mars, actualmente en una gira mundial, también incluyen "That's What I Like" y "Uptown Funk", entre muchos otros.