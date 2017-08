Katy Perry "vuela" en los MTV VMAs

LOS ÁNGELES, California(SUN)

Disfrazada como astronauta, la cantante Katy Perry hizo su aparición en el escenario de los MTV Video Music Awards.Perry "voló" sobre el escenario en Inglewood, California, en donde aterrizó para comenzar con su conducción de los premios.De manera irónica dijo que desde que se fue de la Tierra todos los problemas aquí habían sido resueltos y luego comentó que lo que los une es la música.Paris Jackson apareció para entregar el primer premio de la noche, después de dar un discurso relacionado con los eventos en Charlottesville."Vamos a recordarle a los nazis supremacistas idiotas (que) no tenemos tolerancia a la violencia, el odio y la discriminación, debemos resistir".El primer premio de la noche, de Mejor Pop, fue para Fifth Harmony por "Down", tema en el que colaboró Gucci Mane.