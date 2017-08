Taylor Swift estrena video en los MTV VMAs 2017

LOS ÁNGELES, California(SUN)

El nuevo video de la cantante Taylor Swift, para el tema "Look What You Made Me Do", se presentó esta noche de domingo en la entrega de los MTV Video Music Awards (VMAs).Aunque el tema debutó el viernes, el sábado ya había marcado un récord de ocho millones de reproducciones en Spotify.Tras el debut de la canción, algunos señalaron que hacía referencia a su pelea con Katy Perry, o bien, a los problemas que tuvo con Kanye West.