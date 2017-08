Borran de Facebook a Julión Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Dos semanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara que Julión Álvarez formaba parte de un grupo de prestanombres relacionado con el narcotráfico, Facebook e Instagram cerraron este viernes las cuentas oficiales del intérprete. Esto tomó por sorpresa al cantante, pues ninguna de las redes sociales lo notificó oficialmente.



“Creo que fueron las redes (quienes las dieron de baja). Nosotros no sabemos nada”, expresó Alex Jiménez, representante del cantante.

Sin embargo, el chiapaneco no buscó una explicación por la cancelación de su perfiles, con todo y que en Facebook contaba con 11 millones de seguidores, mientras que en Instagram con 2.5 millones.



“En este momento estamos más enfocados en nuestros shows, y el equipo de abogados en su defensa, estamos realmente centrados en eso”, aclaró el representante.



Desde el viernes sus perfiles en ambas plataformas ya no estaban disponibles. Sólo su cuenta oficial en Twitter permanecía activa, aunque su más reciente publicación era del 1 de julio.



Al ser consultadas, ninguna de las compañías dio una explicación oficial, señalando que Álvarez estaba actualmente sujeto a una investigación en EU.



“(La red social) no dirá absolutamente nada por el proceso legal que se está llevando a cabo en este momento”, dijo una fuente allegada a Facebook.