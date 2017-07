¿Cecilia Galliano se va o se queda en Televisa?

(SUN)

"¿Seguirás con Televisa?", se le pregunta a Cecilia Galliano. "Quién sabe. Porque los proyectos ahora, son los que te guste hacer, y es el que hacemos. Yo vi la libertad a favor porque ahora puedes hacer muchas cosas más, siempre voy a agradecer y respetar a mi empresa Televisa, porque me he hecho ahí, tengo 18 años ahí. Pero también hay propuestas de serie, que estamos viendo; hay propuesta de cine, muchas cosas que yo no veía, porque siempre estaba como haciendo conducción", dijo la actriz argentina.



Después de siete años de grabar "Sabadazo", Galliano lleva más de medio año fuera de la pantalla chica y por ahora está preparando su participación en el obra de teatro "Blanca Nieves, un Musical de Encanto".



Estará trabajado en ello y esperando elegir algún nuevo programa para regresar, sin saber aún si será con Televisa o no.



En tanto, está escribiendo un libreto para una serie de televisión que le gustaría producir y protagonizar. "Hay una barra de comedia, pero ninguno de los programas hablan de mujeres y eso es lo que estoy trabajando, en una historia de tres mujeres", adelantó.



Según la actriz, uno de los personajes de la historia de su autoría está basado en ella misma. "Muchas personas creen que a mí puede no faltarme nada, pero la realidad es otra y eso es lo que quiero mostrar, historias de mujeres reales", agregó.



En medio de la escritura de esta historia está buscando qué casa productora se anima a volver realidad el guión.



"Yo creo que es bueno para que se activen, para que puedas tener retos y no estar tan cómoda, yo estoy acostumbrada así, a mí me gusta".