Ninel Conde evita hablar de su ex "En Tierras Salvajes"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ninel Conde evitó hablar de su situación con su ex pareja Giovanni Medina y padre de su hijo, pero, cuando le preguntaron sobre la custodia del menor dijo que la tiene provisional.



La actriz y cantante acudió este miércoles a la presentación de la teleserie "En Tierras Salvajes", producción de Salvador Mejía en la que comparte créditos con Claudia Álvarez, Cristián de la Fuente, Horacio Pancheri, Diego Olivera, César Évora y Daniela Romo.



"Si no fuera por estos momentos y por los momentos con mis hijos ya hubiera desertado de esta situación de la vida… no te creas, siempre hay que salir adelante y luchar pero gracias a dios siempre hay cosas bonitas como esto cuando hay tempestad por otros lados"

En la historia, Ninel da vida a Carolina, una madre soltera que tiene una relación con Daniel Otero.



El padre de su hijo, Carlos Molina (Lisardo) abusó sexualmente de ella quedando embarazada. La situación que vive la mujer durante la historia, explicó, la ha hecho sentirse identificada como considera que lo harán otras mujeres. Respecto a su situación legal prefirió no ahondar más.



"No es fácil venir pero yo cuando estoy en un escenario es mágico es mi terapia estoy tranquila estoy bien como mujer y como madre que trabaja, todo se lo estamos dejando al equipo legal, yo ya no voy a entrar en detalles porque no tiene caso, ya lo que tuve que decir lo dije".



Recientemente Giovanni Medina ha aparecido en algunos medios de comunicación para hablar de su relación con Ninel. En una entrevista con "El Gordo y La Flaca", Medina señaló que ella no le dejaba ver a su hijo.



"En Tierras Salvajes" se estrenará el próximo 31 de julio a las 19:30 horas por Las Estrellas.