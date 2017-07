Actor de GOT abre su pastelería "You Know Nothing John Dough"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El capítulo pasado de "Game of Thrones" de la temporada 7 hizo su reaparición un personaje bastante querido por la audiencia, Hot Pie, interpretado por el actor Ben Hawkey, y el momento no podría ser mejor porque ya es todo un entrepeneur en el mundo de la panadería.Sí, Ben abrió oficialmente su panadería pop-up el lunes 17 de julio con el nombre "You Know Nothing John Dough", su versión personal de la frase que se ha hecho trending topic gracias a esta serie.La panadería de Hawley se ubica en Londres y ha hecho mancuerna con el servicio Deliveroo, que entrega comida a domicilio. Basta decir que Hawkey, que tiene 21 años de edad, ha traído a la realidad la fantasía, pues sus galletas tienen la famosa forma del Direwolf de la casa Stark y, de acuerdo con Deliveroo, "están hechas de pan de maíz integral con un toque de naranja".El medio londinense London Evening Standard reportó que estos bocadillos están a la venta al precio de $1 libra esterlina; sin embargo, desde su apertura, ya se han agotado.