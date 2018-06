Alexa Dellanos despide a su padre con emotivo mensaje

(GH)

Alexa Dellanos dio a conocer a través de su cuenta de Instagram la muerte de su padre, Alejandro Loynaz.La hija de Myrka Dellanos despidió a su padre con un emotivo mensaje tras su deceso, pues expresó que se encuentra con el corazón roto.“Mi corazón está roto. Perdí a mi padre, mi mejor amigo, mi protector y mi héroe. Papá, sé que la vida no es justa o aún nos quedaba mucho por hacer, tantos planes”, expresó la joven, quien no dio detalles del fallecimiento del doctor.Asimismo, posteó varias imágenes acompañadas de largos textos en los que destacaba las emociones que sintieron ambos en el momento capturado.“Esta es una de mis fotos favoritas de nosotros porque muestra nuestras emociones. Estabas llorando lágrimas de alegría, emocionado por el futuro. Me dijiste que estabas muy orgulloso de mí. Fue mi mayor bendición de Dios ser tu única hija, tu princesa. Siempre me diste todo lo que necesitaba y más, y aunque ahora hayas llevado contigo una gran parte de mi corazón al cielo, honraré tu legado y continuaré viviendo la vida con el regalo más importante que me has dado, tu amor incondicional. Mi dulce papá, te amo con todo lo que soy y te extrañaré mucho hasta que nos volvamos a ver. Descansa en el paraíso, mi ángel”, expresó Alexa.