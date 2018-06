Aleks Syntek vuelve a desatar críticas por video celebrando a Corea

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Aleks Syntek celebró la victoria de Corea, pero este festejo le está valiendo varias críticas, pues muchos señalan que se trata de racismo.En el video, Syntek aparece cantando con los ojos rasgados, detalle que molestó a muchos usuarios que han externado su molestia a través de comentarios y memes."Ahora tu burlándote de los coreanos, si tan sólo no hicieras así los ojos, todo lo demás bien".Los comentarios subieron de tono y muchos trajeron a cuenta el escándalo en el que estuvo involucrado sobre su crítica al reggaetón."Oye, ¿ya te diste cuenta que eres más caca que el reggaetón del que tanto te quejas?", "¿Celebras de forma racista? Eres un asco de persona, racista, clasista, homófoba y demás... No eres la sombra de "cantante" que eras hace años", "A ver @CONAPRED haga lo suyo y mándele una de sus recomendaciones de conducta a este ciudadano.Explíquele que las bromas racistas sin contexto y consenso no son más una ofensa y propaganda de odio racial. Ya es hora de educarnos y dejar de promover la ignorancia como un chiste".Ante la ola de críticas, Aleks Syntek respondió que sólo se trata de sentido del humor que retomó de diversos personajes."Dios santo ¿y si le bajamos 3 rayitas? Jorge Arbizu el tata, el profesor chunga, búscalos en youtube, verás que son Inofensivos un beso #andresBustamante.Como la crítica no paraba, el cantante continuó respondiendo:"Si hice porque hice, si no hice porque no hice, let me be bonita mi sentido del humor es mío, reclámale a mi creador". "Sólo sé que no existe el sentido del humor, todo es ofensa y a donde te muevas te cuerna el toro, vaya épocas de rechazo social es una barbaridad amigo", escribió.