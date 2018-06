Leonardo DiCaprio comparte imagen de la nueva película que protagonizará

(GH)

First look. #OnceUponATimeInHollywood Una publicación compartida por Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 27 de Jun de 2018 a las 6:00 PDT

Leonardo DiCaprio compartió la primera fotografía al lado de Brad Pitt, con el look de los personajes que protagonizarán el nuevo filme que dirige Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”.“Once Upon a Time in Hollywood” es una película que se remonta a los asesinatos en serie de Charles Manson, los cuales impresionaron a los Estados Unidos en 1969.DiCaprio aprovechó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la primera imagen del look que lucirá en el nuevo filme en el cual compartirá créditos con Brad Pitt, entre algunas otras estrellas.“Primer vistazo”, fue lo que escribió Leonardo al pie de la imagen posteada.La imagen ha causado revuelo en las redes, pues en menos de siete horas ha alcanzado más de un millón de ‘Me Gusta’ e infinidad de mensajes.