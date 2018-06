Eduardo Carbajal niega haber violado y golpeado a Elisa Vicedo

(GH)

Luego de que en un evento político la actriz Elisa Vicedo acusara públicamente a Eduardo Carbajal de haberla violado, el actor habló frente a las cámaras sobre dicha situación.



Elisa acusó a Carbajal de haberla violado y posteriormente lo denunció por el supuesto golpe que recibió por parte de él.



Al respecto, el actor de ‘Como dice el dicho’ decidió dar su versión concediendo una entrevista para el programa ‘De primera mano’.



Durante la entrevista Eduardo negó rotundamente haber cometido cualquier abuso en contra de la actriz.



“Eso pregúntenselo a ella, porque la verdad es la mentira más grande del planeta. Ella fue contratada para una obra hace dos años, en esa obra nos dimos cuenta de la personalidad de ellas. Nos confesó de viva voz que tenía problemas de anorexia, bulimia; subía y baja de peso. Que una vez quiso suicidarse al igual que su mamá. Totalmente fuera de la realidad, y toma la actitud de acosarme de esta manera. Qué raro que en un evento público haga esto”, comentó Carbajal.



Asimismo, aclaró que el golpe que Elisa tiene en el ojo, no se lo hizo él, sino su papá, ya que ambos se cayeron accidentalmente al piso.



“El señor qué hace, se tropieza con su hija y él mismo golpea a su hija, ya sea con su cabeza, no lo sé, no lo vi bien, o cuando se caen al piso, porque se cayeron al piso, continuó diciendo el actor.