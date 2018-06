Ant-Man, el héroe que pagó su culpa

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Esta vez el tamaño sí importó. El escenario de la premiere mundial de "Ant-Man and the Wasp" dominó la vista a cualquier transeúnte de Hollywood Boulevard, con una carpa monumental, una alfombra roja de la longitud de los premios Óscar y una estructura de cartón de las dimensiones de un edificio de tres pisos asomándose con la figura del personaje del cómic que Paul Rudd vuelve a dar vida este verano.



"Me siento como si estuviera caminando en los pasillos de la Comic-Con, con toda esta gente caracterizada de superhéroes", expresó en el sonido local un jovial y bromista Rudd, ante decenas de fans caracterizados de Ant-Man y The Wasp.



"Para mi papel tuve que cuidar mucho mi peso, comer bien, hacer mucho ejercicio y ponerme en la línea de pensamiento de una hormiga", expresó Rudd.



"Ant-Man and The Wasp" es la película número 20 del Universo Cinematográfico Marvel, que sucede inmediatamente después de los eventos de "Capitán América: Civil War" (2016), con un Scott Lang (Rudd) que debe pagar por infringir la ley, por una parte queda bajo arresto domiciliario y también lejos de su traje especial que lo vuelve del tamaño de un insecto o de un gigante.



"Llevábamos tiempo con el deseo de seguir explorando estos personajes. Una vez más Scott está en una situación de confinamiento por sus acciones, aunque ahora está distanciado también de Hope (Evangelina Lilly) y su padre y mentor Hank Pym (Michael Douglas), quienes no vieron con muy buenos ojos que se fuera a Europa a pelear al lado de los Avengers, dejándolos atrás", explicó Rudd, luciendo un traje gris Dunhill, muy apropiado para el inicio del verano.



La aventura dirigida por Peyton Reed, realizador de la original "Ant-Man" (2015), catapulta al frente a The Wasp, alter ego de Hope, para permear la cinta en un sentido femenino. El corazón de la producción tiene que ver con la búsqueda de Janet van Dyne (Michel Pfieffer) —madre de la protagonista— a quien se trata de rescatar de la dimensión subatómica del Quantum Realm.



"Me gusta que la película subraye los valores de la familia. En mi caso, Scott tiene de motor el amor a su hija Cassie (Abby Ryder Forston), quien siempre busca lo mejor para él y por lo tanto lo motiva a ser una mejor persona. Yo también tengo una hija pequeña y créeme que sé mucho de jugar con Barbies, además de dejarme sorprender por su ingenio y humor", compartió Rudd esbozando una sonrisa paterna.



A la premier internacional asistieron además de los protagonistas y director, el comediante latino Mario Lopez, el compositor Michael Giacchino y el actor de Baywatch y "El auto increíble", David Hasselhoff.



Resaltó el vestido plateado de gala de Evangeline; August Getty Atelier con joyas de Kallati.



Las salas del teatro El Capitán y el legendario Teatro Chino fueron ocupadas en su totalidad por los invitados de Disney y Marvel, extrañándose la presencia física del Michael Peña, quien regresa en "Ant-Man and The Wasp" como el mejor amigo de Scott, Luis, con la secuencia que más arrancó risas en el público, en un montaje donde todos los protagonistas cuentan una historia abriendo su boca; pero escuchándose sólo la voz del latino parlanchín.



La próxima cinta a estrenarse de Marvel es "Capitán Marvel" con la actriz ganadora del Oscar, Brie Larson. Quienes vayan a ver "Ant-Man and The Wasp" bajo la expectativa de si hay algo que la conecte a los sucesos apocalípticos de "Avengers: Infinity War", sólo les diremos esto: sí lo hay.