LOS ÁNGELES, California(AP )

Guillermo del Toro tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El cineasta mexicano ganador del Óscar está entre el grupo de celebridades que serán honrados en el 2019, junto con los también laureados Robert de Niro y Anne Hathaway.



El comité de la Cámara de Comercio de Hollywood encargado del Paseo de la Fama anunció el lunes su más reciente selección de agasajados.



La estrella de "Murphy Brown" Candice Bergen, el chef Guy Fieri y Alvin and The Chipmunks serán honrados por su trabajo en televisión, mientras que Pink, Michael Bublé y Faith Hill por su trabajo en la música.



Idina Menzel, Cedric "The Entertainer", Judith Light y Paul Sorvino, en tanto, fueron elegidos por su trabajo en el teatro y actuaciones en vivo.



No se han anunciado las fechas para las develaciones de las estrellas, que requieren de un patrocinador que pague 40 mil al fondo benéfico de la cámara de comercio.