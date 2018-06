Canta Kany García a la diversidad

TIJUANA, Baja California(GH)

“La libertad es la cosa más linda del mundo y placentera, pero al mismo tiempo equivale a mucha valentía, estar en el momento justo y tener a las personas que te den el apoyo necesario”, dijo Kany García.



La cantante puertorriqueña que hace poco reveló su orientación sexual, complementa este paso con la llegada de su quinto disco “Soy yo”.



“Es un disco con diferentes caras, diferentes vestuarios, diferentes maneras de actuar ante la vida”, explicó. Por ello, precisó, hay una diversidad dentro de él donde su compatriota René Pérez “Residente” y el español Melendi la acompañan en dos temas.



“Mucha gente conoce una Kany baladista, pero no es lo único que hago, y tampoco lo único que me encanta hacer, pero en el disco hay cuatro temas totalmente sociales”, explicó la vocalista.



En los once cortes que incluye el disco hay una variedad de ritmos, percusiones brasileñas con tintes de bossa nova, y el tema “Banana papaya” muy al estilo de “Residente”, Kany sacó pluma para escribirlos junto a los dos cantantes.



“Uno tiene la oportunidad del viaje, de café, de entrevistas y la gente te va soltando momentos de tu vida y no se da cuenta que algunas las has vivido y las voy guardando y en esos momentos de soledad las saco”, sostuvo.



No hay quinto malo

Si bien dicen que cada hijo es diferente, pero siempre se les tiene el mismo amor, la cantautora de “Para volver a amar” dijo querer más a su tercer disco homónimo editado en el 2013.



“Hay diferencias y hay favoritos, hasta salir este álbum mi disco como favorito era el número tres, en el primero era muy nena, en el segundo era de explorar y en el tercero pude seleccionar músicos y tomar criterios a seguir, el cuarto fue experimental”, consideró.



Pero después de cierta edad y con algo de madurez, Kany García “Soy yo” es el mas representativo, con cierta comodidad y con un vestido a la justa medida.



“Yo espero que la gente no solo con este álbum me, siga dándome la oportunidad de seguir sacando mas álbum, pero depende de que la gente conecte conmigo”, puntualizó.



Kany García

Puertorriqueña

5 discos

3 Grammy latinos

Nuevo disco ‘Soy yo’

Sencillo: ‘Para siempre’