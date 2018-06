"Estamos muy mal ", padre de Elisa Vicedo

(GH)

En pleno acto público, la actriz Elisa Vicedo, quien ha formado parte de la serie de Televisa "Como dice el dicho" acusó de violación al actor argentino Eduardo Carbajal, quien supuestamente arremetió contra ella golpeándola en el rostro.



Willy Vicedo, padre y mánager de la actriz, habló en exclusiva para Grupo Healy sobre la situación de su hija.



"Estamos muy mal. Ella, psicológicamente, está muy afectada. Ahora mismo estamos con apoyo psicológico de la PGR. Me siento muy mal por Elisa, pero es muy fuerte", comentó Willy a EL IMPARCIAL.



Vicedo se mostró furioso contra Eduardo Carbajal, quien el día de ayer acudió a los medios de comunicación para destacar que él no golpeó a Elisa y que esas heridas se las hizo cuando chocó accidentalmente contra su padre, después de que éste le empujara para quitárselo de encima.



"Me da coraje que este tipo está yendo a las radios y a las televisoras para hacerse de sus minutos de fama. Anda diciendo que nunca la golpeó cuando hay mil reporteros e invitados de testigos", expresó furioso Willy Vicedo.



"¿Vieron las fotos? ¿Vieron cómo dejó a mi hija? Como padre esto me lastima mucho. Me duele saber que Elisa esté pasando por esta situación, pero muy pronto vamos a dar a conocer sobre cómo procederemos legalmente contra él", destacó el padre y mánager de la actriz.



Los hechos



El escándalo se llevó a cabo cuando ambos artistas fungían como invitados en un evento sobre el cuidado de las mascotas, en el marco del cierre de campaña de Emmanuel Duprez, quien es productor de "Como dice el dicho" y se encuentra en la contienda electoral para la diputación del distrito 17 de la Ciudad de México. Elisa, al encontrarse a Eduardo, lo acusó públicamente de violarla cuando tenía 19 años.



"Tú me violaste, tú me violaste", gritó Elisa mientras el padre de la actriz, entre empujones, le exigía una explicación a Eduardo.



Finalmente, el actor supuestamente golpeó en la cara a la actriz y se retiró del lugar.