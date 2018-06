Confirma Cardi B su matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Cardi B confirmó en Twitter los rumores sobre que se casó con Offset, quien es el padre del hijo que va a tener, en una ceremonia secreta, reportó E! News.



"¡Hay tantos momentos que comparto con el mundo y hay momentos que quiero guardar para mí! ¡Casarse fue uno de esos momentos" Nuestra relación era tan nueva, siempre rompiendo y haciendo las paces, y teníamos mucho por hacer pero estábamos tan enamorados que no queríamos perdernos", dice la publicación.



La rapera contó que decidió contraer matrimonio junto a su pareja en septiembre de 2017, en un celebración sencilla y sin adornos, con sólo su primo como invitado.



Un mes después, Offset realizó una propuesta de compromiso pública durante la Powerhouse de Power 99 en Filadelfia, entregándole un anillo de diamante de 8 quilates.



"Aprecio y amo a mi esposo por seguir queriendo que tuviese ese momento especial con el que toda chica sueña cuando se arrodilló y me puso un anillo en el dedo, ¡y lo hizo por mí!", comentó Cardi en su tuit.



Cardi B comentó que no se sentía contenta por la gente que especuló sobre su relación con Offset y sobre su futuro hijo, por lo que comentó que algo bueno que salió de confirmar su matrimonio para dejarla de criticar por embarazarse sin estar casada.



"Esta es la razón por la que llamo a mi álbum ‘Invasión de privacidad’, porque las personas harán todo lo posible por ser curiosos acerca de su vida", escribió en Twitter.