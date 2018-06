Prepara Adele nuevo álbum

MONTERREY, NUEVO LEÓN()

Adele podría estar alistando su próximo álbum.



Según informó una fuente de la industria musical al portal de The Sun, la cantante de "Hello" recientemente tuvo una reunión con integrantes de su disquera y prevé lanzar su disco hacia finales del 2019.



"Está de regreso en el Reino Unido y su intención es componer aquí", dijo el informante.



"Algunos músicos de estudio fueron llamados para trabajar con ella y ya escribió algunas de las canciones", añadió la fuente.



La británica lanzó su álbum más reciente, 25, en el 2015.



El material, que incluyó los temas "Hello" y "All I Ask", fue el disco mejor vendido del año a nivel mundial.



Adele salió de gira en el 2016 y 2017. Sus últimos dos conciertos, fueron cancelados por cuestión de salud.