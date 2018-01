CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

A todos los amigos, familiares y fans de la Sra.Wanda Seux, pido eleven sus oraciones ya que se encuentra en estado grave en el hospital XOCO. A nombre de Wanda S. Gracias (seguiremos informando) — Wanda Seux (@wandaseux_ofi) 27 de enero de 2018

Alfredo Cordero, publicista de la paraguaya vedette de 70 años, anunció a través de Facebook el estado de salud de Wanda Seux luego del infarto cerebral en fase cuatro que sufrió el viernes."Quiero decirles que estoy con Wanda, que ya la vi, que Wanda está estable físicamente, pero que un infarto cerebral es algo muy, muy, muy severo. No tengo más información, estoy con ella, Wanda no está sola, saben cuánto la quiero, saben cuánto simboliza Wanda para mí", dijo a punto del llanto.De acuerdo con Expreso.press, Wanda se encuentra hospitalizada y en observación fue atendida en urgencias del Hospital Xoco y confirmaron que tuvo un infarto cerebral, del que hoy sábado al mediodía se está recuperando.Ya hablé con ella, ella no puede hablar y me reconoció perfectamente al igual que a la princesa Yamal de quien escuchó por el celular solamente su voz y a la que le quiso responder, pero no le es posible, dijo su publicista.Netflix homenajeó a las vedettes mexicanas con un su documental "Bellas de Noche" en donde Wanda Seux y otras mujeres, cuentan con orgullo su historia en esta industria.Además Wanda comparte la bondad de su corazón rescatando perros, pues tiene al menos 20 canes haciéndole compañía en su hogar.Fuente:https://lasillarota.com/hospitalizan-a-wanda-seux-por-infarto-cerebral/202393