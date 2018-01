Acusan a rapero Nelly de violación

SEATTLE, Washington(AP)

El rapero Nelly está peleando contra un demanda que alega que violó a una fanática dentro de su autobús, luego de una presentación en un club nocturno el año pasado.



Nelly presentó documentos judiciales el viernes en la corte superior de King, negando las alegaciones y buscando que se rechace una queja contra él del 22 de enero.



La demanda dice que Nelly violó a una fanática en Seattle el pasado mes de octubre en la recámara del autobús de su tour, además de que asaltó sexualmente a dos mujeres luego de presentaciones en Inglaterra en junio del 2016 y diciembre del 2017.



Nelly niega todas los alegatos



Documentos obtenidos en la corte, informan que Nelly declaró que los encuentros en el autobús fueron consensuados y que las mujeres sólo se molestaron cuando otra persona entró a la recámara para utilizar el baño.



Los archivos de la corte de Nelly fueron reportados por primera vez en el sitio web de celebridades TMZ.com.



El abogado del rapero, Scott Rosenblum dijo el sábado en un correo electrónico enviado a la AP, que los alegatos eran "completamente fabricados" y eran parte de una larga búsqueda de dinero por parte de las mujeres.



La abogada que representa a las ofendidas, Karen Koehler no respondió de inmediato al correo electrónico enviado el sábado para responder por los alegatos de Nelly.



Nelly fue arrestado en su autobús estacionado en una tienda Wal-Mart en Seattle en octubre pasado, luego de que una fanática llamara al 911, desde ese lugar reportando la violación.



Según los documentos de la corte, la estudiante de 22 años dijo que Nelly la invitó a su habitación en el autobús y se masturbó frente a ella. Después la forzó mientras ella estaba intoxicada, de acuerdo con los documentos.



Los fiscales no pudieron llevar adelante una causa penal contra Nelly porque la mujer decidió no cooperar con las autoridades.



La demanda modificada alega que después de llamar a la policía, su nombre se hizo público y fue atacada en las redes sociales.



Decidió no testificar más en el caso criminal porque "sentía que no podía enfrentarse a una celebridad y el sistema de justicia penal le fallaría", argumentan los documentos judiciales.



La mujer demandó a Nelly en diciembre en busca de daños no especificados.