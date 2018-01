El nuevo reto de los Suárez en escena

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El trabajo fácil o "ñoño" no es para Héctor Suárez, por eso afirma que hoy se siente contento y desafiado con su nuevo proyecto: La señora presidenta.



"Sí sufro mucho, sudo, me duele mucho el cuerpo, este año voy a cumplir 80 años, bailo, corro, hago todo lo que he aprendido", dijo Suárez.



El productor Alejandro Gou no lo dejo mentir y comentó: "Es una obra muy demandante para toda la compañía, para Héctor que se tiene que cambiar miles de veces de vestuario, es admirable lo que está haciendo".



Para llevar a escena esta historia, que tiene como protagonistas a Martín y Martina, una pareja de mellizos que fueron criados por separado, uno en Monterrey y otro en la ciudad; tanto Gou como su productor ejecutivo Guillermo Wiechers, eligieron a Héctor Suárez Gomís.



Padre e hijo ya habían trabajado juntos en la puesta en escena Los locos Suárez, pero Gomís señaló que esto es algo diferente. "Aquí no éramos sólo mi papá y yo, había que convencer al elenco de mi visión, que confiaran en mí y afortunadamente así fue, se pusieron en mis manos y todo aquello que les pedí que hicieran lo hicieron, estoy feliz porque creo que va a funcionar muy bien. Que Alejandro y Guillermo hayan confiado en mí y me hayan dado este reto, que no es una obra experimental sino una que tuvo éxito durante años, es increíble".



El creador de programas como Qué nos pasa, explicó que se encuentra rodeado de un gran elenco, integrado por Lalo España, Anna Ciocchetti, Tanía Vázquez, Ricardo Fastlicht y Michelle Vieth, quienes han creado una gran armonía, la cual asegura se refleja en el escenario.



Después de 22 años de carrera Michelle Vieth realizará su debut en teatro con esta obra, y según sus palabras es un sueño hecho realidad. "La comedia como tal es un género que yo no he manejado mucho y estoy teniendo esta oportunidad de aprender a lado de Héctor, que para mí es un icono por eso es un honor".



Lalo España comentó que desde hace algunos años es difícil que pare sus shows en fin de semana, pero cuando el productor le llamó para platicarle de este proyecto y decirle que Héctor Suárez sería el protagonista aceptó de inmediato.



La señora presidenta estrena este 2 de febrero en el Teatro Aldama, donde estarán de vienes a domingo y entre semana harán una ciudad de la República.