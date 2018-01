Guillermo Navarro desea muchos Óscars para Del Toro

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Con un Óscar ganado en 2007 y que se encuentra en su casa de Los Ángeles, el cinefotógrafo mexicano Guillermo Navarro cree que su amigo Guillermo Del Toro alzará alguno en marzo próximo.



Ambos Memos se conocen desde hace casi tres décadas, cuando trabajaron juntos en Cabeza de vaca, uno tras la cámara y el otro en el departamento de maquillaje.



Después hicieron mancuerna creativa en Cronos, El espinazo del diablo, Hellboy y El laberinto del fauno, por la cual Navarro ganó la codiciada estatuilla de Hollywood. "Él crea historias originales, mundos diversos, un lenguaje completamente dedicado a eso", señala vía telefónica desde Londres, Inglaterra, en medio de un nuevo rodaje.



Sobre sus distintas nominaciones en los Óscar, dice, "creo se va a llevar muchos, (La forma del agua) es una muy buena película, no tengo idea de cuáles gane, pero espero se lleva el de director, que ya le toca", indica.



La forma del agua se encuentra nominada en 13 categorías, entre ellas Película, Dirección y Guion, con participación directa de Del Toro.



El Óscar, abunda el creativo de 62 años, ayuda en el sentido de que es un premio dado por sus colegas. "No es que te abra oportunidades, pero sí ayuda en el sentido de que formas parte de una comunidad y hay un reconocimiento", dice.



Actualmente, Navarro se encuentra en el rodaje de The voyage of Doctor Dolittle, protagonizada por Robert Downey Jr. y bajo la dirección de Stephen Gaghan, ganador del Óscar por el guion de Traffic.



Por razones contractuales no puede decir más que los trabajos acabarán a mediados de año.



Extraoficialmente se sabe que es la aventura de un psiquiatra que descubre su habilidad para hablar con animales, pero se desconoce si es una reversión de la cinta protagonizada por Eddie Murphy en 1998. "Estaré hasta julio y es lo único que puedo decir", apunta.



¿Volverá a trabajar en México? Tras más de 20 años fuera, simplemente no hay invitaciones. Durante ese lapso ha fotografiado Spy Kids, Una noche en el museo, las últimas entregas de Crepúsculo, Stuart little y Titanes del Pacífico, con Del Toro, entre otras.



"No he tenido proyectos, no sé qué ha pasado realmente, pero he estado muy ocupado lo que llevo fuera, ha sido un poco ir a donde los proyectos me lleven", apunta.



Con drogas. El año pasado, Navarro dirigió el filme para televisión Cocaine godmother con Catherine Zeta Jones, interpretando a Giselda Blanco, considerada la jefa de la droga en la década de los 70. Es su primera película como realizador, pero tiene detrás la experiencia de haber dirigido episodios de las series The bridge, Narcos, Hannibal y Sleepy Hollow.



En ella, actúan mexicanos como Raúl Méndez (Matando cabos), Alejandro Edda (Fear the walking dead) y el canadiense Spencer Bogerson.



El fin de semana pasado se estrenó en la televisión estadounidense, pero llegará a Latinoamérica en abril a través de Lifetime. "A lo largo de muchos años, siendo director de fotografía, la relación con los actores se cocina de una manera muy natural, entonces simplemente fue tener la oportunidad de poder contar historias", refiere Navarro.