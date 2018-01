Fleetwood Mac recauda 7 millones en concierto benéfico

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

La familia disfuncional del rock 'n' roll, Fleetwood Mac, se subió al escenario el viernes acompañada de otros artistas para rendir homenaje a su trabajo y recaudar siete millones de dólares en un concierto a beneficio de músicos desfavorecidos en el Radio City Music Hall de Nueva York. El grupo británico fue reconocido con el premio Persona del Año.



El concierto benéfico anual de MusiCares, que se celebra dos días antes de la entrega de los Grammy, regresó a Nueva York por primera vez en 15 años, como ocurrirá con los premios. Fleetwood Mac, reunidos de nuevo tras el regreso de Christine McVie luego de un parón de 15 años, se han calmado con el tiempo y aprecian más su carrera que durante su apogeo de drogas y cambio de compañeros.



"No muy por debajo del nivel de disfunción está lo que existe y lo que nosotros estamos sintiendo ahora más que nunca en nuestra carrera, el amor”, dijo otro miembro de la banda, Lindsey Buckingham.



El grupo cerró el acto benéfico interpretando cinco de sus temas, incluyendo el extenso y experimental "Tusk" y el clásico de Buckingham "Go Your Own Way". Antes, escucharon como artistas como Juanes, Lorde, HAIM, OneRepublic y Miley Cyrus interpretaban sus canciones.



Acompañado por su esposa Hillary, el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton acudió al acto para honrar a la formación, cuya canción "Don't Stop" fue la banda sonora de su campaña electoral de 1992.



"Les debo más que ninguno de ustedes, y no me perdería esto por nada del mundo”, dijo.



Clinton y Fleetwood Mac tienen algo más en común: ambos ganaron dos Grammy en sus carreras; el político al mejor álbum hablado.



Stevie Nicks apenas pudo contener las lágrimas al recordar a Tom Petty, elegido Persona del Año por MusiCares en 2017 y que falleció el pasado otoño.



La hija del roquero, Adria, estaba entre los invitados de Fleetwood Mac el viernes. Nicks dijo que sabía que Petty estaba enfermo el año pasado y que debió haber cancelado la gira de conciertos que terminó una semana antes de su deceso.



"Mi corazón nunca superará esto", señaló la cantante.



Nicks dijo que a unos meses de cumplir 70 años está maravillada porque Fleetwood Mac tenga ahora seguidores de varias generaciones. "Tenemos fans de 90 años", dijo. "Siguen ahí. Solo que no pueden venir a nuestros conciertos”.



Mientras una emocionada Nicks seguía con su discurso, McVie y el batería Mick Fleetwood bailaron un vals detrás de ella. "Debería haber sido maestra, ¿no creen?”, dijo.



La banda fue un placer escuchar a jóvenes artistas interpretando sus trabajos, reconoció Nicks, agregando que se trasladó al momento en que escribió esas letras. Además fue especial, añadió, ya que las canciones de Fleetwood Mac no han sido muy versionadas.



El cantante colombiano Juanes sorprendió con una interpretación de "Hold Me", mientras Lorde interpretó "Silver Spring", una de las composiciones de Nicks. Lo mismo hicieron otras mujeres: las tres hermanas que forman HAIM con "Gypsy" y Cyrus, vestida con un traje brillante, con “Landslide".



Alison Krauss, acompañada por Jerry Douglas, hizo una lenta y emotiva versión de "Songbird", compuesta por McVie. Keith Urban, por su parte, interpretó una enérgica "Second Hand News", de Buckingham.



Jared Leto, vestido de blanco y acompañado por un coro, cantó "Never Going Back Again" y recordó que su madre ponía continuamente el disco "Rumours" durante su infancia.



"Solo quiero dar las gracias a Fleetwood Mac por la inspiración, por la música, por cambiar mi vida y las vidas de muchas otras personas aquí”, dijo Leto.