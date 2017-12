Ricky Martin y su novio lucen sus bronceados cuerpos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

🌴☀️🌴 Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el Dic 24, 2017 at 1:28 PST

Ricky Martin y su novio Jwan Yosef disfrutan del sol de Puerto Rico, el cantante compartió una instantánea en Instagram de este momento.En la instantánea se les ve tomando el sol vistiendo unos diminutos bañadores para soportar los cerca de 30 grados centígrados que de máxima se han alcanzado estos días navideños.Con más de 30 años de carrera, el cantante puertorriqueño Ricky Martin asegura que no obstante la fama que en ocasiones lo mantiene fuera de casa, alejando de su familia entre viajes en avión y conciertos, no cambiará a su vida por nada.“Una vez alguien me dijo: ‘No quisiera estar en tus zapatos’. Y yo le respondí: ‘Yo tampoco quisiera estar en los tuyos’. Si a mí no me gustara mi vida, simplemente no estaría aquí”, sostuvo el astro del pop latino en entrevista.“La vida me ha dado tanto, al igual que la música. Me ha dado la oportunidad de viajar, de conocer a personas de diversas partes del mundo. Son esas largas pláticas que he tenido con gente sumamente interesante y que he conocido gracias a la música. Por ello es que a mi vida, no la cambio por nada”.El intérprete contraerá matrimonio con Jwan Yosef en 2018, y se espera que la pareja "eche la casa por la ventana" en una esta de varios días.