'La novicia rebelde' despide a un miembro de la familia von Trapp

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Heather Menzies-Urich, la actriz que interpretó a Louisa von Trapp en The Sound of Music (La novicia rebelde) murió cuatro semanas después de que le diagnosticaran un cáncer cerebral.



Menzies-Urich falleció a los 68 años, informó ayer la sociedad de creadores musicales Rodgers and Hammerstein.



“Heather fue parte de ‘la familia’. Realmente no hay otra manera de describir a los miembros del elenco de la película The Sound of Music“, señala el comunicado.



A la actriz le diagnosticaron cáncer de cerebro el mes pasado y murió en Nochebuena, informó la página TMZ citando a su hijo Ryan.



“Era actriz, bailarina y amaba vivir su vida al máximo”, dijo éste al portal TMZ.



Menzies-Urich tenía 15 años cuando en 1965 se estrenó The Sound of Music, con Julie Andrews y Christopher Plummer. La película ganó diez Óscar, incluyendo el de mejor filme.



Menzies-Urich interpretó a la tercera hija Van Trapp, la traviesa Louisa. En los 70, se reinventó a sí misma con una imagen mucho más sexy y llegó a posar desnuda para la edición de agosto de 1973 de la revista Playboy, según su biografía en imdb.com.



Nacida el 9 de diciembre de 1949 en Toronto, se casó con el actor Robert Urich en 1975. Con él trabajó en numerosas ocasiones. Muchas de sus actuaciones más allá de The Sound of Music eran apariciones como invitada en series de televisión.



Fuente: DPA