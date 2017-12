¿Filtran guiones del final de 'Game of Thrones'?

MADRID, España(Agencias)

Ni los Caminantes Blancos, ni los Lannister, el verdadero peligro de Poniente son las filtraciones. Después de una séptima temporada de lo más accidentada, "Juego de Tronos" continúa su particular guerra contra los hackers, que esta vez han dado donde más duele: Los guiones de la esperadísima octava temporada, final de la serie de HBO.



Un usuario de Reddit ha sido el encargado de revelar presuntos fragmentos del guión de la ficción basada en la saga literaria de George R.R. Martin. Son cuatro las páginas de la aclamada serie que ya están al alcance de cualquiera: Una pertenecería al guión del tercer episodio de los nuevos capítulos, dos del quinto y una del sexto.



((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))



Nadie puede garantizar la veracidad de esta filtración, ni siquiera se puede averiguar -aún- si HBO seguirá adelante con estos libretos. De hecho, son varios los actores que han confesado que han leído varios finales... e incluso que se van a rodar varios desenlaces para evitar spoilers.



En todo caso, de ser veraces, estas páginas de guión ofrecen un puñado de buenas pistas a la legión de fans del descarnado drama medieval que intentan sobrellevar la espera hasta el 2019, fecha de estreno de la esperada octava temporada.



EPISODIO Nº3

La primera página filtrada pertenece al tercer capítulo de la octava temporada... Y adelanta una despedida. En la escena descrita, Tyrion, Arya, Sansa, Brienne y Podrick huyen del abominable ejército de espectros de los Caminantes Blancos con el Perro tirando del carro en el que tratan de huir los queridos personajes de la ficción.



El carro choca repentinamente y la versión zombi de un guerrero dothraki ataca al grupo llevándose una víctima por delante. Un terrible final para el escudero de Tyrion al que da vida Daniel Portman, ya que según adelanta el usuario, la audiencia verá cómo perece Podrick Payne.



Tres son las escenas que narran las dos páginas ltradas pertenecientes al quinto episodio de la nueva tanda de episodios. La primera de ellas sitúa al espectador ante Cersei y Jaime Lannister, que, al parecer, siguen sin entenderse. Los hermanos y amantes discuten sobre el verdadero enemigo: él trata de convencerle de que el peligro no es Jon Nieve, pero ella decide hacer gala de su carácter dictatorial y le ordena retirarse.



Como adelantó el último episodio de la séptima temporada, a la Reina le importa más bien poco la suerte de Poniente, y para impedir la entrada del Rey de la Noche y su ejército de Caminantes Blancos es capaz de cualquier cosa. Así, en la segunda escena Jaime intenta disuadir las brutales intenciones de su hermana.



La tercera escena pone el foco de nuevo sobre Brienne y el Perro, que tratan de cruzar Desembarco del Rey para llegar a la Fortaleza Roja, donde se encuentran los Lannister.



EPISODIO Nº6

Posiblemente sea el episodio más esperado, ya que será el último capítulo de la ficción de HBO. Y, al parecer, desvela una muerte relevante. En la página filtrada, los protagonistas son Tyrion y Bronn de Aguasnegras, quien maldice a Jaime por "dejarse matar" y dejarle sin el castillo que le prometió y que el mercenario tanto ansiaba.



El benjamín de los Lannister decide entonces apiadarse de Bronn y le ofrece los Gemelos, la fortaleza de los Frey que el fallecido Robb Stark cruzó para casarse. Además, esta conversación también hace una referencia a la famosa Compañía Dorada.



Lo cierto es que, al margen de las muertes de los personajes de Portman y Nikolaj-Coster Waldau, los guiones filtrados no contienen tantos spoilers como era de esperar. Algo ciertamente lógico, ya que ni la mismísima Madre de Dragones conoce el destino de la ficción de HBO, según ha adelantado la propia Emilia Clarke. Habrá que esperar hasta 2019 para saber cuál será el devenir de Poniente y sus habitantes.



Fuente: Europa Press