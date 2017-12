El emotivo mensaje a un año de la muerte de George Michael

SANTIAGO DE CHILE, Chile(Agencias)

En pleno día de Navidad del año pasado, el mundo de la música perdía a una figura emblemática de la industria en las décadas de los 80 y 90, el cantante británico George Michael. Y justamente, en conmemoración de la fecha, los cercanos del artista dedicaron un sentido mensaje para los fanáticos del intérprete."Este año ha traído una serie de cosas nuevas y desafíos difíciles para todos aquellos cercanos y leales a él", escribieron sus seres queridos. "Esta navidad será difícil sin él, pero sabemos que no estamos solos en nuestro duelo durante el aniversario de su muerte, y que la tristeza de nuestra familia, y verdaderos amigos, es compartida por muchos de ustedes"."Sabemos que este año muchos de ustedes tendrán pérdidas difíciles también. Yog, que amaba la navidad y siempre deseaba que nieve ese día, hubiese querido que cada uno de los que lo admiraba y amaba se tome un momento, levante una copa, disfrute de su música y piense en él con cariño, asegurándose de vivir el momento, y apreciando a su familia y a sus amigos"."Como sabemos, la Navidad no siempre es fácil, la vida no es perfecta y las familias son complicadas. Yog compartía su música con todos nosotros, y muchos de ustedes se conectaban profundamente con sus letras. Sin embargo muchos se guardan palabras y sentimientos importantes dentro de cada uno, porque son los más difíciles de decir abiertamente. Entonces si pueden, en su memoria, este año tómense un momento para respirar profundo y decir esos 'te amo' en voz alta", continuaba. "Que tengan una buena Navidad, y como hubiese dicho nuestro querido George, tengan cuidado", culmina el escrito rmado por Melanie, Yioda, Jack & David.El cantante británico falleció en su casa el 25 de diciembre del año pasado producto de causas naturales, según indicó la autopsia difundida en marzo de este año.Fuente: GDA / El Mercurio /Chile