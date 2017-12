Núñez hace sufrir a Brosnan y a Trump

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En el drama de la serie, el personaje de Paola forma parte de la última familia mexicana en Texas. Fue testigo del asesinato de sus padres y busca venganza.



Alguien tiene que hacer sufrir a Pierce Brosnan por la maldad que ha impreso a algunos de sus personajes. Y será la mexicana Paola Núñez la que lo haga.



La actriz lo encarará en la segunda temporada de la producción estadounidense The Son, que se graba en el estado de Texas, Estados Unidos.



“En la primera temporada mi familia es asesinada y mi personaje sale huyendo, ahora la veremos regresar a buscar venganza, confronta para destruir al personaje de Pierce. Lo hemos platicado y estamos emocionados, porque como antagonistas, podemos jugar con eso”, señala vía telefónica.



La actriz de Amor en custodia y Los inadaptados da vida a María García, una integrante de lo que fue la última familia mexicana en Texas, luego de la independencia.

The Son está basada en la novela homónima de Philipp Meyer, quien ha calificado

a sí misma obra como un relato donde se muestra que la configuración

del país de las barras y las estrellas fue producto de violencia y sangre, desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 80.



Paralelismo. La valentía de su personaje es similar a lo que ha pasado Núñez desde hace dos años, cuando decidió tomar sus ahorros y radicar en Estados Unidos.



Llegó a Los Ángeles a rentar un departamento de una sola habitación y comenzó a gastar sólo en lo necesario: comida, clases de acento y algunas de comedia, gimnasio y traslados a castings.



En 2016 logró entrar a The Son y vivió las elecciones y consecuencias del triunfo de Donald Trump.



Ahora junto con el resto del elenco, entre ellos el español Carlos Bardem, radica en Texas, estado netamente republicano, fracción que apoyó al actual presidente estadounidense.



“La mayoría de texanos son sumamente patriotas y creen en el poder blanco, pero ahora están viendo la serie y lo interesante es ver eso, que los blancos no son los buenos, son tan pecadores como los indios y los mexicanos. No es una historia con víctimas; hubo masacres tremendas para tomar estas tierras y quedarse con el petróleo”, detalla.



“No estoy hablando de que sienta haya comentarios racistas o algo en mi contra, pero la texana es una atmósfera distinta a la de Los Ángeles, que es demócrata”, agrega.



Por México. Antes integrarse a The Son, Paola grabó una pequeña participación en el largometraje La boda de la abuela, secuela de El cumpleaños de la abuela, protagonizada por Susana Alexander.



Así que no quita los pies de México, país que en 2018 elegirá a un nuevo habitante de la residencia de Los Pinos, tema que le interesa.



“Creo que después del terremoto levantó mucho el ánimo, las tragedias siempre traen algo positivo y espero que nos sirva.



“Nuestro gobierno es un reflejo de nuestra pasividad y está en nosotros poder cambiarlo; en estos últimos años sentía que había una tristeza masiva y nos sentíamos derrotados, esperaría que en 2018 no nos sintamos así”, expresa.