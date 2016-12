Reproducciones de música George Michael se disparan en Spotify

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La sorpresiva muerte del cantante George Michael también impactó al servicio de streaming de Spotify.



Según datos de “TMZ”, en Estados Unidos las reproducciones de la música de Michael en esa plataforma han aumentado más de tres mil por ciento. (3,158%).



En la mañana de este lunes, los temas del cantante más escuchados en Spotify son:



1. “Last Christmas”

2. “Careless Whisper”

3. “Faith”

4. “Freedom! '90”

5. “Wake Me Up Before You Go-Go”



Las cifras resultaron de un comparativo entre la música que se escuchaba de George Michael el domingo y luego de que fuera revelada su muerte.



Por ahora no se ha dado a conocer de manera oficial la causa del deceso del intérprete, quien tenía 53 años.