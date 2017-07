Kristen Stewart y su novia se cuelan en boda gay

(GH)

Dj'ed the MOST fun wedding for these incredible woman last night and had an unplanned guest show up to dance with us at the end of the night! Apparently Kristen Stewart loves Beastie boys ! #djkchedda #kirandkay Una publicación compartida de Karli Elizabeth Colpitts (@colpitts) el 23 de Jul de 2017 a la(s) 10:06 PDT

Kristen Stewart y Stella Maxwell se encuentran actualmente en el sur de Canadá, debido al trabajo de la actriz en su nueva película JT LeRoy.La pareja elegida fue la formada por Kirsten y Kayleigh Jennings, quienes se casaron el pasado sábado, no obstante, jamás imaginaron que una estrella de Hollywood asistiría a tan importante evento de sus vidas."El dueño del restaurante me dijo: 'Oye, ¿te importaría que Kristen Stewart y su novia Stella se unen y se tomen un par de copas con ustedes?'. Yo le respondí: '¡Sí, claro! Sin problema, pero... ¿quiénes son?'. Parecían dos chicas normales. Tenían un poco ese aire de Hollywood pero si no hubiéramos sabido quienes eran, no creo que las hubiéramos reconocido", confesó Kirsten, una de las novias, al medio canadiense CBC News.Las ahora esposas confesaron que no hubo ningún problema con que dos importantes personalidades asistieran a su gran día, ya que no les robaron protagonismo y solo se mezclaron entre la multitud bailando hasta la madrugada.Karli Elizabeth Colpitts fue la DJ encargada de animar la fiesta y fue ella quien publicó en su Instagram una foto donde se ve a la famosa actriz posando con las recién casadas y divirtiéndose como una invitada más.