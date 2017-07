Mundo de Tim Burton llegará al Franz Mayer en diciembre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El mundo mágico de Tim Burton, creador de cintas como "Frankenweenie", "The Nightmare Before Christmas", "Batman Forever" y "Sweeney Todd", entre otras, llegará al Museo Franz Mayer a finales de año.



La página de Facebook del recinto, así como la cuenta abierta para la exposición (Tim Burton Mx), dio detalles de la muestra que estará a partir del 6 de diciembre.



Jenny He, asistente curatorial del proyecto, dijo que Burton busca un equilibrio entre la comedia y lo grotesco. Comentó que la exposición se divide en secciones de acuerdo con sus proyectos fílmicos, así como otros trabajos no conocidos e inconclusos.



He agregó que Burton refleja con sus dibujos un diálogo desencadenado y plasma toda su perspectiva desde el inconsciente.



También apuntó que el trabajo del creador es subjetivo y personal, por lo que a su percepción es el por qué las audiencias se conectan tan profundamente con sus trabajos y sus películas.