Lupillo Rivera se borró el tatuaje que se había hecho dedicado a Mayeli Alonso

El cantante mexicano, Lupillo Rivera compartió un video en el que se ve el momento justo cuando se está tapando un tatuaje que se había hecho en honor a su ex pareja Mayeli Alonso.Durante la transmisión se escucha decir al intérprete que necesita tapar ese tatuaje.“Necesitamos tapar ese tatuaje mi raza, es por eso que estamos haciendo esa onda. Ahí va el tatuaje mi raza, le voy a poner el nombre de mi mamá para que no se enoje. Madre, no se puede enojar”, expresó Lupillo.Al respecto, muchos de sus seguidores manifestaron su opinión, destacando que está dolido, por eso tuvo que recurrir a dicha situación.Asimismo, Mayeli expresó que le encantan las rosas, haciendo alusión al nuevo tatuaje de Rivera.