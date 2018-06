Thalía comparte imagen del nacimiento de su hijo menor

(GH)

Thalía utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía inédita del nacimiento de su hijo, esto con motivo del cumpleaños número siete del menor Matthew.La imagen fue tomada en el hospital minutos después del nacimiento del segundo hijo de Thalía y Tommy Mottola.Aunque se sabe que la intérprete mexicana al principio no era muy dada a compartir la identidad de sus pequeños, esta vez Thalía sorprendió a sus fans con tan tierna foto, pues aparece Matthew posando con tan sólo unos minutos de haber nacido.La fotografía estuvo acompañada de un emotivo mensaje.“Un 25 de junio hace 7 años, nació mi guerrero Matthew Alejandro a un mes de la partida de mi madre. En el momento en que se tomó esta foto, yo ya estaba seca de tantas lágrimas y de tanta angustia por lo de mi mamá. Pero, cuando llegó a mis brazos este regalo de carne y huesos, sentí que la vida floreció una vez más en mí y que podía salir del dolor en el que me encontraba. Él y mi Sabrina, junto con mi @tommymottola, me dieron la fuerza de salir adelante y entender que la vida sigue y que la Fe es imperdible cuando hay amores tan grandes. Ayer festejamos a mi hombrecito con mucho amor y mucho agradecimiento. Happy Birthday Matthew Alejandro!!!! #GraciasDiosPorTanto #familia #amor #fe #fuerza #entereza #happiness #blessed”, expresó Thalía.