Stephanie Salas narra la reacción de Luis Miguel tras anunciarle su embarazo

La actriz Stephanie Salas narró cuál fue la reacción de Luis Miguel tras anunciarle su embarazo, un año después de haber empezado a salir.



Salas era amiga de ‘El Sol’ desde 1985, pero fue hasta que ella cumplió 17 años cuando ambos empezaron a salir.



Luego de un año de romance, la intérprete mexicana quedó embarazada, pero tenía miedo de contárselo a su madre y a su abuela.



Stephanie expresó que los primeros cuatro meses no pudo ver al cantante para contarle la noticia, ya que él se encontraba muy ocupado, por lo que indicó que entonces fue difícil para ella informarle de la situación después de tanto tiempo.



“Fue difícil. No lo quieres ver a él enojado. Así como es de encantador también tiene un lado de mucho carácter”, reveló Salas para la revista Hola.



Asimismo, comentó que tras el silencio temió que viniera lo peor.



“Temí que tras el silencio viniera lo peor. Era como una ola que se aleja para regresar con la fuerza de un tsunami. Creo que tuvo sentimientos encontrados. En ningún momento se puso como loco, ni enojado, ni agresivo. Sacó esa parte de hombre maduro y me dijo, mientras me tocaba el vientre -Todo va a estar bien. Tú no te preocupes. Nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí- . Después me llevó a mi casa y en el camino fue acariciándome la panza. No me la dejaba de tocar. Lo sentí feliz y fascinado. Fue algo muy bonito y volvió a repetirme –Aquí estoy, no va a faltarte nada. Lo que se

te ofrezca-”, continuó diciendo la mamá de Michelle Salas