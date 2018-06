Carlos Esqueda dice que le ocultó a Sergio Basáñez que tiene VIH durante romance

(GH)

El actor Carlos Esqueda ha dicho que tuvo una relación con Sergio Basáñez y que le ocultó que era portador del VIH.De acuerdo a una entrevista que le concedió a la revista TV Notas, dijo que conoció a el ex actor de Azteca por las redes sociales.“En marzo pasado conocí a Sergio en las redes sociales; le mandé un mensaje y él me respondió, (…) es un hombre maravilloso que jamás creí que me fuera a hacer caso”.Asimismo confirmó que tuvieron un romance: “Sí; todos los rumores que había en las redes en torno a mí y a Sergio eran ciertos; comenzamos a salir en marzo pasado, después de conocernos por las redes sociales”.Agregó que la relación duró muy poco tiempo, pues “empezaron a molestarnos en las redes, comenzaron a decir que éramos pareja, y en todas mis publicaciones lo etiquetaban y le decían: ‘mira tu novio, qué gay”.Finalmente, dijo que el tiempo que duró con él Esqueda nunca le dijo que portaba el VIH, aunque siempre usaron protección al momento de tener relaciones.Hasta el momento Sergio Basáñez no ha dado alguna declaración al respecto.