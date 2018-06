Actriz confronta en público a actor de Televisa y lo acusa de violación

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En un acto público, la actriz Elisa Vicedo acusó de violación al actor Eduardo Carbajal, quien participa en la serie "Como dice el dicho", de Televisa."Tú me violaste, tú me violaste", gritó la joven con lágrimas en los ojos, mientras su papá, el mánager Willy Vicedo, empujaba al actor, presente en un acto político, exigiéndole una explicación.Entre forcejeos, Carbajal, presunto agresor, le dio un fuerte golpe a la joven actriz, el cual le abrió el ojo y la hizo sangrar.Emmanuel Duprez, productor y político que realizaba el cierre de su campaña justo donde se gestó esta problemática, declaró: "Yo como productor y director de 'Como dice el dicho', he trabajado con los dos y por supuesto espero que, de ser cierto, el peso de la ley le caiga a Eduardo, ya no podemos permitir esto, que lo castiguen como debe de ser", comentó.Vicedo, quien ha actuado también en algunos capítulos de la serie citada, acusó a Carbajal de haberla violado hace alrededor de dos años, cuando ella tenía 19 años. Acotó que el actor la invitó a ensayar la obra "Sacerdote" de Teatro en Corto y estando a solas abusó sexualmente de ella.La joven actriz ya acudió a levantar el acta de denuncia correspondiente.