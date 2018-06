Último sobreviviente de Bee Gees pasa a ser Sir Barry Gibb

LONDRES, Inglaterra(AP )

Barry Gibb recibió el martes el título de caballero en el Palacio de Buckingham y dijo que espera que sus difuntos hermanos Robin y Maurice estén orgullosos de él.



Gibb es el último miembro sobreviviente de los Bee Gees, el trío fraternal cuyas armonías en falsete y ritmos de música disco produjeron megaéxitos en los 70 como "How Deep is Your Love", ''Stayin' Alive" y "Tragedy". Maurice murió en el 2003; su mellizo Robin en el 2012.



"Si no fuera por mis hermanos, yo no estaría aquí", dijo el cantante y compositor de 71 años tras ser condecorado por el príncipe Carlos.



Gibb, quien ahora puede identificarse como Sir Barry, confesó que el honor le resulta "un poquito surrealista".



"Es un premio de altura que tu cultura puede darte y eso es algo de lo que estoy enormemente orgulloso", dijo.