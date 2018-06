El Recodo vive su cuarta Copa

MOSCÚ, Rusia(El Universal)

Llegaron a Rusia para disfrutar su cuarta Copa del Mundo. Los integrantes de la banda El Recodo iniciaron una nueva aventura mundialista con un recorrido por la Plaza Roja, muy cerca del pabellón en donde actuarán el próximo jueves.



Todo comenzó en Corea-Japón 2002. Ese viaje, esa experiencia ligada al balompié y el evento más importante del orbe, los llevó a hacer de sus visitas a las sedes mundialistas toda una tradición. Después fueron a Alemania en 2006 y Sudáfrica en 2010. Por algunas cuestiones, no pudieron asistir a Brasil 2014, pero ahora están de regreso.



Aunque siempre han manifestado su gusto por el beisbol —como buenos sinaloenses—, también se emocionan con lo que ha sucedido con la Selección Nacional, tras las dos victorias que ha conseguido el equipo de Juan Carlos Osorio.



"Ha sido muy buen papel el que están dando los muchachos y esperamos que la buena vibra de todos los mexicanos se haga sentir para que le ganen a Suecia", comentó el cantante Poncho Lizárraga.



-¿Cómo surgió el gusto por el futbol? ¿Su jugador favorito?

--Como buenos mexicanos nos gustar el futbol desde siempre... ¿Jugador favorito? Todos los de la Selección.



Los integrantes de la banda no tenían mucho de haber llegado a Moscú, previa escala en Ámsterdam, y a pesar del cansancio comenzaron a caminar por las calles de una ciudad que sumarán a su extensa lista de lugares a los que han llevado su música. De inmediato, los aficionados tricolores que los reconocen se les acercan para solicitarles una fotografía.



"Estamos muy contentos de que este sea nuestro cuarto Mundial, estamos acompañando a toda la afición y la selección desde Japón 2002... Ahora estamos contentos en Rusia por traer nuestra música para la gente", añadió, no sin dejar de invitar a la tocada que darán.



"Es un evento gratuito y esperamos que toda la afición que se encuentre en Rusia se deje caer por acá".



Los de El Recodo viajarán, como miles de otros mexicanos, a Ekaterimburgo para estar presentes en el tercer partido de la Selección ante Suecia, en el que el conjunto tricolor se juega su clasificación a los octavos de final de esta Copa del Mundo.



Después, regresarán a Moscú para preparar el concierto.