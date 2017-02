"Moonlight", y no "La La Land", se alza como mejor película

LOS ÁNGELES, California(AP )

Watching the #Oscars producers slowly tell the #LaLaLand team they didn't win Best Picture is WILD. Keep your eyes on the background pic.twitter.com/3TRUWZAMjH — Jarett Wieselman (@JarettSays) 27 de febrero de 2017

WATCH: The moment Warren Beatty gave what appeared to be a second look while opening the Best Picture envelope. #Oscars pic.twitter.com/SJkQYEu75k — Good Morning America (@GMA) 27 de febrero de 2017

Tras un error en los Óscar que dejó a todos boquiabiertos, "Moonlight", y no "La La Land", se impuso como mejor película.El drama de Barry Jenkins se anunció como ganador momentos después de que el elenco y equipo de producción del musical de Damien Chazelle subiera emocionado al escenario a recibir el galardón.Un miembro del equipo de "La La Land", con el Oscar en la mano, se percató del error y de inmediato lo anunció.Warren Beatty, quien había anunciado el premio, explicó que había recibido el sobre equivocado. "Quiero explicarles lo ocurrido", dijo el ícono de Hollywood. "Cuando abrí el sobre decía Emma Stone, 'La La Land'. Por eso tardé tanto en anunciarlo".Jimmy Kimmel, el anfitrión de los Premios de la Academia, responsabilizó en broma Steve Harvey, el presentador del certamen de belleza Miss Universo que el año pasado anunció erróneamente a Miss Colombia como la ganadora cuando en realidad la corona era para Miss Filipinas."La La Land" se impuso en seis categorías que incluyeron mejor dirección, para Damien Chazelle, y mejor actriz, para Emma Stone.El premio al mejor actor fue para Casey Affleck por el drama familiar "Manchester by the Sea".Viola Davis y Mahershala Ali, en tanto fueron galardonados por sus actuaciones de reparto en "Fences" y "Moonlight", respectivamente.La ceremonia de los Premios de la Academia se transmitió en vivo desde el Teatro Dolby de Los Ángeles.