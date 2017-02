Niño Dios del "Pasito Perrón", presente en festival EDC

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con los rostros y piernas llenos de líneas fosforescentes, el público llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez marcando la diferencia con otros festivales de música: Cuernos de unicornio sobresalían entre la gente, al igual que las banderas de México, decenas de chicas con tutus brillantes y esponjosos, y también decenas de chicos que sacaron de Internet los "memes" o imágenes de videos virales impresos en cartón.



Y por supuesto que también estaba en el Electric Daisy Carnival (EDC) el famoso "Niñito Dios" en sus diferentes versiones, como la del "Pasito Perrón".



Daniel, con un "Niñito Dios" en sus manos pero con gafas, corona de flores, pulseras y collares con las letras EDC, explicó por qué traía consigo esta imagen que ya no es exclusiva de las iglesias: Se ha convertido en video viral, en meme y ahora en asistente de festivales de música electrónica.



"Siempre me acompaña, no puede faltar, es el Niñito, tiene que estar conmigo en todo momento" dijo bromeando.



Al preguntarle lo mismo a otro asistente con una imagen similar pero más grande (también con su corona de flores), contestó: "Porque está de moda y queríamos traerlo aquí para representar El Pasito Perrón".



Otros virales famosos impresos sobresalían en el lugar.



La imagen de las dos chicas perdidas en la montaña (video viral hace unos días), imágenes de perritos, Homero Simpson y muchas más balanceándose entre chicos con disfraces de Pokemón, máscaras de Anonymus u otros elementos dieron mayor colorido al lugar.



Al fondo, la música electrónica. Cada uno de los seis escenarios tenía su asistencia. Jóvenes brincando y moviéndose en el ritmo de artistas como Alan Walker, Yousef, Valentino Khan, entre otros que formaron parte de la cartelera de este domingo.



Uno de los más esperados este día fue Alesso, al igual que The Chainsmokers, Worlds United, Guy Gerber, Sasha & John Digweed, LAO, Eddie Bitar, entre otros.



Respecto al costo de alimentos y bebidas, la cerveza rondaba los $110.00 mientras que una Maruchan, cuyo precio normal es de $10.00, costaba $40.00.