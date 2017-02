Con bromas acerca de Trump inicia ceremonia del Óscar 2017

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ceremonia 89 del Óscar inició esta noche con Justin Timberlake cantando a las afueras del Teatro Dolby de Los Ángeles, para después ingresar al recinto y con Jimmy Kimmel, el presentador de la ceremonia, con referencias a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en su discurso de apertura.



"Nunca había estado antes, me emociona, a lo mejor es la última vez pero voy a disfrutarlo", dijo Kimmel, quien habló de que la ceremonia es vista por millones de personas "en más de 225 países que ahora nos odian".



Kimmel habló de la división que existe en Estados Unidos y comentó que no es él quien pueda unir al país, pero bromeó con que Mel Gibson podría hacerlo.



"No soy la persona llamada a unir el país, pero si todos los que está viendo el programa, cada uno trata de acercarse alguien con quien esté en desacuerdo y trata de un tener una conversción positiva, podemos hacer que el país vuelva a ser grandioso".



Después hizo referencia a su "conflicto" de años con Matt Damon y se burló de que hubiera rechazado el papel de "Manchester by the sea", por el que ahora compite por el Óscar Casey Affleck.



"Pudo haber estado en Manchester by the sea y ni pudo quedare con el papel y se lo dio a Casey, su amigo de la infancia le dio un papel digno de un Óscar y él se fue a hacer una película en China y esa película que hizo perdió 80 millones de dólares, fabuloso, genio".

Por supuesto, Meryl Streep no quedó atrás en las referencias a Donald Trump y el ser una actriz sobrevalorada. "Ha estado en más de 50 películas en una carrera sin brillo", dijo ante el aplauso de pie de los asistentes.



Timberlake está nominado en la categoría de Mejor Canción por "Can't Stop The Feeling", de la cinta "Trolls".



"La La Land" compite en 14 categorías, mientras que Meryl Streep logró su nominación número 20, por su trabajo en "Florence Foster Jenkins".



El mexicano Rodrigo Prieto está nominado en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en la cinta "Silence" de Martin Scorsese.