La actriz Natalie Portman no asistirá a los Óscar 2017

La actriz Natalie Portman no asistirá a la 89 Entrega de los Premios Óscar debido a su embarazo.



La nominada a Mejor Actriz por Jackie, de Pablo Larraín, tampoco asistió a los premios Spirit 2017 el día sábado.



Mediante un comunicado, explicó la situación: "Debido a mi embarazo, no puedo asistir a los premios Spirit y los Oscar. Me siento muy afortunada de ser homenajeada entre mis compañeros nominados y les deseo el fin de semana más hermoso".



En 2010, Portman fue la ganadora a la estatuilla de Mejor Actriz gracias a su trabajo en “El Cisne Negro” de Darren Aronofsky.